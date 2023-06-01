プレミアリーグ第35節が4日に行われ、チェルシーとノッティンガム・フォレストが対戦した。リーグ5連敗中のチェルシーは、先月22日にリアム・ロシニアー前監督を解任。今季2度目の登板となったカラム・マクファーレン暫定監督の下で迎えたFAカップ準決勝ではリーズとの激闘を制し、決勝進出を決めた。対するノッティンガム・フォレストは、UEFAヨーロッパリーグ（EL）との2足の草鞋となるが、リーグ戦でも6戦負けなしと好調。