【Amazonセール：Eufy ロボット掃除機】 セール期間：5月5日0時～5月6日23時59分 Amazonにて、Eufyのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は5月6日23時59分まで。 本セールではEufyのロボット掃除機「Robot Vacuum Omni E25」、「Robot Vacuum Omni C28」の2機種を対象に特別価格で販売される。 「Robot Vacuum Omni E25」は、約29cmの幅広のロ