Amazonにて、Eufyのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は5月6日23時59分まで。

本セールではEufyのロボット掃除機「Robot Vacuum Omni E25」、「Robot Vacuum Omni C28」の2機種を対象に特別価格で販売される。

「Robot Vacuum Omni E25」は、約29cmの幅広のローラーモップで、約1.5kgの圧力で「押して拭く」ことでこびりついたしつこい汚れも掃除でき、水拭きしながらモップ洗浄するHydroJet システムを搭載で常にモップを清潔に保つ。最大20000Paの吸引力と部屋の角を感知すると伸縮するサイドブラシで、カーペットの奥の微細なゴミや部屋の角のゴミやホコリまで吸引可能。

「Robot Vacuum Omni C28」は、吸引力は最大15000Paで毛がらみ掃除不要の新発想ブラシを搭載している。高精度なレーザーセンサーにより、おもちゃや靴下などの物体を検知し、回避可能。さらに、ゴミ収集、モップ洗浄、約50℃の温風乾燥まで全て自動で完結する全自動クリーニングステーションを搭載している。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認のうえ購入いただきたい。