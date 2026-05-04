『県民スポーツ栄誉賞』（日本テレビ系）公式X（旧Twitter）アカウントは5月4日、投稿を更新。プロフィギュアスケーター・羽生結弦さんの姿を披露しました。【写真】羽生結弦の近影！「ゆったりスーツ とっても素敵です」同アカウントは「#県民スポーツ栄誉賞 開票速報 【宮城県 1位】#羽生結弦 さん」とつづり、1枚の写真を投稿。濃紺のジャケットを羽織り、トロフィーを手にしたプロフィギュアスケーター・羽生結弦さんの姿を披