羽生結弦の近影にファン歓喜！ 県民が選ぶ″地元のヒーロー″1位獲得に「宮城県人に生まれたかったー！」
羽生結弦の近影にファン歓喜！ 県民が選ぶ″地元のヒーロー″1位獲得に「宮城県人に生まれたかったー！」
『県民スポーツ栄誉賞』（日本テレビ系）公式X（旧Twitter）アカウントは5月4日、投稿を更新。プロフィギュアスケーター・羽生結弦さんの姿を披露しました。
【写真】羽生結弦の近影！
「ゆったりスーツ とっても素敵です」同アカウントは「#県民スポーツ栄誉賞 開票速報 【宮城県 1位】#羽生結弦 さん」とつづり、1枚の写真を投稿。濃紺のジャケットを羽織り、トロフィーを手にしたプロフィギュアスケーター・羽生結弦さんの姿を披露し、「宮城県民が選ぶ"地元のヒーロー" それは紛れもなく、氷上の絶対王者でした ソチ・平昌で五輪2連覇 仙台から世界の頂へ駆け上がった彼が ふるさと宮城で堂々の1位 おめでとうございます」と続けました。
この投稿にコメントでは「爽やかでステキな笑顔」「最新の羽生くんが見られて嬉しいです」「なにより、美しい」「ゆったりスーツ とっても素敵です」「宮城の誇り、日本の誇りであり世界の宝」「本当に地元への愛がブレない」「聖地で、移住したい地No.1です」「私も宮城県人に生まれたかったー！」などの声が寄せられています。
“我が地元アスリートNo.1”を発表！同日に47都道府県の地元民が“我が地元アスリートNo.1”を選ぶ日本テレビ系特番『県民スポーツ栄誉賞』が放送され、同アカウントでは静岡県1位のプロサッカー・三浦知良選手、兵庫県1位のフィギュアスケート・坂本花織選手など各都道府県の“地元のヒーロー”が続々と発表されています。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
外部サイト