Mrs. GREEN APPLEが4日、公式Xで、「音漏れ目的の来場」について注意喚起を行った。【Xより】「音漏れ目的の来場」に注意喚起を行ったMrs. GREEN APPLEMrs. GREEN APPLEはきょう4日、あす5日にヤンマースタジアム長居で大阪公演を開催している。公式Xでは、「風の影響が弱まったため、フォトスポット【メメルバルーン】を再開いたしました。実施時間を延長し、本日22:00までとさせていただきます」と案内。続けて「【音漏