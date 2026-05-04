「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）5月2日（土）放送は、「銀シャリ橋本のテクニックを抜いてあげよう！」第7弾。テクニックを抜きまくった果てに、橋本VS超絶カオス軍団の展開へ！【動画】「戦隊ものの最終回か！」銀シャリ橋本橋VS超絶カオス軍団、予想を上回るツッコミが⁉：ゴッドタン普段出せずに溜まっている銀シャリ・橋本直のテクニックを思う存分抜いてもらう企画。１年ぶりの今回は本番前の楽屋からさっそく抜