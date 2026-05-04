本日、5月4日に結成29周年を迎えたMUCCより、下半期のライヴスケジュールが発表された。発表が行なわれたのは、本日配信されたムック結成記念日特番『朱ゥノ吐＋限定生配信番組』にて。まずは今年も各メンバーの生誕公演の開催が決定した。7月26日・27日にはミヤの生誕公演をBLAZE Gotandaにて誕生日当日と翌日の2日間にわたり開催する。8月21日には東京キネマ倶楽部にて逹瑯の生誕公演が開催。11月5日にはYUKKEの生誕公演が開催す