本日、5月4日に結成29周年を迎えたMUCCより、下半期のライヴスケジュールが発表された。

発表が行なわれたのは、本日配信されたムック結成記念日特番『朱ゥノ吐＋限定生配信番組』にて。まずは今年も各メンバーの生誕公演の開催が決定した。7月26日・27日にはミヤの生誕公演をBLAZE Gotandaにて誕生日当日と翌日の2日間にわたり開催する。8月21日には東京キネマ倶楽部にて逹瑯の生誕公演が開催。11月5日にはYUKKEの生誕公演が開催する。メンバー同士で仕掛けるサプライズも毎年の話題となっており注目されるところだ。生誕公演の詳細は後日発表。

さらに、8月1日・2日にGORILLA HALL OSAKAにてライヴの開催が決定した。初日はMUCCワンマン公演となり、6月9日のリクエストLIVEから惜しくもランクインしなかった楽曲の一部をメンバーがセレクトし演奏するフックアップLIVE＜ムックリ クエストLIVE-破-＞EXTRAを開催。2日目はTHE BACK HORNとCOCK ROACHとの3マンとなる＜Love Together EXTRA Feat.えん＞を開催する。先日開催された真空ホロウ (Member of 2010-2015) とCOCK ROACHとの3マンライヴ＜茨城の真っ暗な夜＞の記憶も新しいが、THE BACK HORNとの久々の共演も見逃せない。

8月1日の朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行は、本日より開始となっており5月10日までの受付。8月2日に関しては後日発表となる。

また昨年に引き続き、今年の逆MUCCの日（9月6日）含む2日間は、MUCC主催イベント＜LuV Together 2026＞の開催が決定した。今年は9月5日と6日の2デイズにて、MUCCの地元・⽔⼾市⺠会館 グロービスホールにて開催される。初日にはXANVALA、DEZERT、DʼESPAIRSRAYや、メリーが出演する。2日目にはAzavana、lynch.、KIRITOと共演となる。こちらも詳細は後日発表とのこと。

結成29周年を迎えたMUCCは現在、新曲のレコーディングを開始。配信内では年末にもツアーを予定していることが明かされた。

■＜MUCC BIRTHDAY LIVE 2026＞

ミヤ：2026年7月26日（日）・27日（月）BLAZE Gotanda

逹瑯：2026年8月21日（金）東京キネマ倶楽部

YUKKE：2026年11月5日（木）会場後日発表

詳細後日発表

■＜「ムックリ クエストLIVE-破-」EXTRA＞

【日程】2026年8月1日（土）

【会場】GORILLA HALL OSAKA

【時間】開場16:00／開演17:00

【チケット料金】1Fスタンディング8,500円（税込／ドリンク代別）

【チケット先行発売情報】

＜朱ゥノ吐＋SWAMP会員先行＞ 申込受付：2026年5月4日（月・祝）21:00〜2026年5月10日（日）23:59

＜朱ゥノ吐＋会員・虚無僧 DU MODE会員先行＞申込受付：2026年5月14日（木）12:00〜2026年5月20日（水）23:59

【チケット一般発売】2026年7月4日（土）12:00〜＜先着＞

■＜Love Together EXTRA Feat.えん＞

【日程】2026年8月2日（日）

【会場】GORILLA HALL OSAKA

【出演】THE BACK HORN／COCK ROACH／MUCC

詳細後日発表

■MUCC主催イベント＜LuV Together 2026＞

【日程】2026年9⽉5⽇（⼟）・6⽇（⽇）

【会場】⽔⼾市⺠会館 グロービスホール

【時間】開場15:00／開演16:00

【出演】

9⽉5⽇：XANVALA／DEZERT／DʼESPAIRSRAY／メリー／MUCC

9⽉6⽇：Azavana／lynch.／KIRITO／MUCC

詳細後日発表

■＜2026スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE-破-」＞

【日程】2026年6月9日（火）

【会場】Zepp Haneda (TOKYO)

【時間】開場17:00／開演18:00

【チケット料金】1Fスタンディング 8,500円（税込/ドリンク代別） 2F指定席 9,600円（税込/ドリンク代別）

【チケット発売中】 https://eplus.jp/mucc260609/

イベント特設サイト https://special.55-69.com/muccday2026

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