OddRe:が、最新デジタルシングル「睡る君」のミュージックビデオを公開した。「睡る君」は、”電波に乗って会いに行く”というイメージを起点に、夜の静寂に漂う気配や余韻をすくい取った楽曲。本作のミュージックビデオはNanase Akiyamaが監督を務め、ひとつの部屋に佇むメンバー3人の姿を軸に、夜に潜む記憶の断片を淡い温度感で描き出した映像作品に仕上がっている。静と動が交錯するなか、断続的に差し込まれる演奏シーンが楽