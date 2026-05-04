OddRe:が、最新デジタルシングル「睡る君」のミュージックビデオを公開した。

「睡る君」は、”電波に乗って会いに行く”というイメージを起点に、夜の静寂に漂う気配や余韻をすくい取った楽曲。本作のミュージックビデオはNanase Akiyamaが監督を務め、ひとつの部屋に佇むメンバー3人の姿を軸に、夜に潜む記憶の断片を淡い温度感で描き出した映像作品に仕上がっている。静と動が交錯するなか、断続的に差し込まれる演奏シーンが楽曲の揺らぎや衝動を引き寄せ、その響きを保ったまま視覚的に広がっていく。

「睡る君」は、全国46のラジオ局で5月度のパワープレイに選出されており、各局で繰り返しオンエア中だ。

なおOddRe:は、7月よりバンド初となる東名阪ワンマンツアー＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞の開催を控えている。チケットは現在各プレイガイドにて先行受付中。

◾️「睡る君」

2026年5月1日（金）リリース

https://OddRe.lnk.to/nemuru_kimi ▼「睡る君」パワープレイ＆レコメンド局一覧

AIR-G’「POWER PLAY」

FM NORTH WAVE「POWER PUSH」

FM青森「Monthly On Air」

FM秋田「MONTHLY SELECTION」

ABS秋田放送「ABSウィークリーレコメンド」

Date fm「MEGA PLAY」

TBCラジオ「イチオシパワープレイ」

FM山形「Power Push！」

ふくしまFM「Prime Music★」

FM栃木「B-HOT! / ルーキーズ」

NACK5「パワープレイ」

BAYFM「パワープレイ」

ニッポン放送「オールナイトニッポン・プッシュ曲」

FM-FUJI「Sound Forest」

FM長野「POWER PLAY」

FMとやま「MUSIC POWER PLAY」

北日本放送「KNBラジオ 今週の推しソン」

FM福井「Heavy Rotation」

FM岐阜「Gパワープレイ」

東海ラジオ「RUSH HOUR！」

FM三重「POWER PLAY」

α-STATION「HELLO! KYOTO POWER MUSIC」

e-radio「キャッチ！」 マンスリーレコメンドソング

FM大阪「POWER PLAY」

ウメダFM「UMEDA Picks」

ABCラジオ/ラジオ大阪/MBSラジオ/ラジオ関西/KBS京都「Monthly A-Music」

Kiss FM KOBE「Kiss HOTRAXX」

エフエム山陰「V-air”ツキ押し”」

FM岡山「SLAP SHOT」

FM山口「PUSH・ONE」

FM徳島「SUPER ENDING」

FM香川「PRIME TUNE」

FM愛媛「JOEUマンスリーパワープレイ」

FM高知「Hi-Six Monthly Power Play」

FM福岡「POWER PLAY」

FM佐賀「Monthly Loop」

FM長崎「Smile Cuts」

FM熊本「Power Wave」

RKK熊本放送「押しSONG」

FM大分「POWER PLAY」

FM宮崎「POWER PLAY」

FM鹿児島「Branμ Song」

◾️＜OddRe: 1st ONEMAN TOUR “CODA”＞ ・2026年7月1日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00

・2026年7月2日（木）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00

・2026年7月8日（水）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場18:00 / 開演19:00 ▼チケット情報

e+：https://eplus.jp/oddre/

ローソン：https://l-tike.com/oddre/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/oddre-o/ ▼東京

ローソン プレリクエスト：〜2026年5月6日（水）23:59 ▼大阪

ぴあ 2次プレリザーブ先行：〜2026年5月10日（日）23:59

e＋ 3次プレオーダー先行：〜2026年5月6日（水）23:59

ローソン プレリクエスト3次先行：〜2026年5月6日（水）23:59 ▼名古屋

ローソン プレリクエスト2次先行：〜 5月6日（水・祝）23:59

e＋ 2次プレオーダー先行：〜5月10日（日）23:59 主催：各地イベンター

企画・制作：Odd Re:cords / IRORI Records ▼お問い合わせ

・東京

CREATIVEMAN PRODUCTIONS TEL：03-3499-6669

・大阪

キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888(12:00〜17:00 ⼟⽇祝 休）

・愛知

サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100