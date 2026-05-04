5月4日、名古屋競馬場で行われた交流G2・名古屋グランプリ（ダ2100m）は、JRAの1番人気、アウトレンジがゴール前の大激戦を制した。2着には兵庫のオディロンが入り、前走の交流重賞に続いて、今回もJRA勢と互角な走りを見せた。名古屋グランプリ、勝利ジョッキーコメント1着アウトレンジ松山弘平騎手「本当にしぶとくて、最後はいい根性を見せてくれて馬が強かったなと思います。昨年は帝王賞、東京大賞典と惜しいレースが続い