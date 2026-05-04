この記事をまとめると ■伝説レーサーのアルベルト・アスカリが創業したのが「アスカリカーズ」だ ■アスカリはミッドシップスポーツの「FGT」「エコッセ」「KZ1」などをリリースした ■現在のアスカリはプライベートサーキットの「アスカリレースリゾート」を運営している 伝説のF1レーサーが立ち上げたスポーツカーブランド「アスカリ」 1950年から1955年にかけてF1GPに参戦し、1952年と翌1953年にはスクーデリアフェラーリで