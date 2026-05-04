5連休中日の5月4日は、雨が降ったりやんだりぐずついた天気となりました。それでも県内の観光地には連休を満喫する多くの人たちが訪れていました。前線や低気圧の影響で3日夜から4日朝にかけてまとまった雨が降った県内。記者リポート「午前9時半ごろのひがし茶屋街です。先ほどまで雨が降っていましたが、今は止んでいます。皆さん傘をとじて写真を撮ったり景色を楽しんだりしています」ゴールデンウイーク後半の「みどりの日」。