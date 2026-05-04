All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、福岡県在住59歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ゆきおとこ年齢性別：59歳男性同居家族構成：本人、妻（56歳）居住地：福岡県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：正社員世帯年収：本人450万円、妻150万円現預金：1200万円リスク資産：150万円「定期預金は、地元の福岡銀行とゆうちょ銀行を