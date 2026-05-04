中国メディアの環球時報は、外国人2人が実体験から、中国の治安の良さの根源は監視カメラではなく、伝統的な道徳観や貧困からの脱却にあるとの認識に至ったことを紹介した。記事はまず、先ごろ中国を訪れたというオーストラリア人のスコール氏が中国の14省を巡る中で、シドニーでの生活とは対照的に、深夜の外出でも不安を感じないほどの「かつてない安全さ」を体験したというエピソードを紹介した。そして、スコール氏が重慶市や