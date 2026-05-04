ユーチューバー・ヒカル（34）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、まさかの恋愛遍歴を明かした。24年12月に実業家・進撃のノア（31）との離婚を発表したヒカル。今月4月29日には人気オーディション番組「PRODUCE101JAPANTHEGIRLS」に出演していた加藤神楽（21）との交際を明らかにし、ネットをざわつかせた。そこで以前アップした動画で「20歳の子と付き合うのはありか?」といった内容で話していたのが、