石川・七尾の街が活気にあふれる能登最大級の春祭り「青柏祭」が3日から始まりました。震災の爪痕が残る街に、巨大な「でか山」が力強い掛け声とともに動き出しています。日本最大級の山車・通称「でか山」が七尾市内を駆け巡る青柏祭。ユネスコ無形文化遺産にも登録されているこの祭りで、4日午前行われたのは、高さ12メートル、重さが20トンもある魚町のでか山巡行です。午前7時半すぎ。朝早くにも関わらず魚町のでか山の出発地