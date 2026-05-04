人気アイドルの新メンバーオーディションで、オーディション生たちのパフォーマンスに“審査不能”の判断が下される、前代未聞の事態が発生した。【映像】ミス続出で“審査不能”の四次審査の模様「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動