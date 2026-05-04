大型連休も後半に入り、先週末から石川県内にも多くの観光客が訪れています。金沢のにぎわいを取材しました。ゴールデンウィーク後半の5連休が始まった2日。平本 駿介 記者：「金沢駅の新幹線ホームに来ています。このように朝から多くの観光客や帰省客などでにぎわっています」金沢駅では、スーツケースを手に続々と新幹線から降りる人の姿が… 東京からの母娘：「祖父、祖母に会いに。家族と