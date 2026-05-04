１日、北京市の観光スポット「煙袋斜街」を散策する人たち。（北京＝新華社記者／李欣）【新華社北京5月4日】中国ではトランジットビザ免除など円滑化措置の実施が進み、インバウンド観光市場の活況が続いている。１日、北京市の観光スポット「煙袋斜街」でお土産を買うスペイン人観光客。（北京＝新華社記者／李欣）１日、北京の観光スポット「後海」を散策する人たち。（北京＝新華社記者／李欣）１日、上海で開かれた森林に関