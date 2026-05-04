◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月4日京セラD大阪）お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のまひる（32）が4日、オリックス対ロッテ戦（京セラドーム）で開催された「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」のセレモニアルピッチに登場。相方・よしこ（35）が捕手を務めたが、速球が外角へ抜けて、よしこは投球に触れられず「ホームが遠く見えた。悔しい」と唇を噛んだ。この日は鳥取県がゲームスポンサー。まひるは鳥