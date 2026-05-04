テレ東では５月6日(水)午後2時30分より、人生でカーナビを使った経験がゼロの出川哲朗と、「ドーナツは穴が空いてるからカロリーゼロ！」などカロリーゼロ理論を唱えるサンドウィッチマン伊達が、誰もが経験するようなアレコレを“1度も経験したことがない“ゼロな人々の生態に迫る番組、「出川サンド伊達とゼロの神さま～WHY！ゼロなんですか？」を放送します。 “あること”がゼロな存在を“ゼ