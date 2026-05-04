世の中の気になる「ゼロ」を⼤調査︕「出川サンド伊達とゼロの神さま～WHY︕ゼロなんですか︖～」５月６日(水)午後2時30分 放送

テレ東では５月6日(水)午後2時30分より、人生でカーナビを使った経験がゼロの出川哲朗と、「ドーナツは穴が空いてるからカロリーゼロ！」などカロリーゼロ理論を唱えるサンドウィッチマン伊達が、誰もが経験するようなアレコレを“1度も経験したことがない“ゼロな人々の生態に迫る番組、「出川サンド伊達とゼロの神さま～WHY！ゼロなんですか？」を放送します。 “あること”がゼロな存在を“ゼロ神さま”と称して展開していく本番組は、そのゼロに隠された知られざる哲学を紐解くバラエティです。 事務所に入所してから10年間風邪をひいたことがゼロというACEes那須雄登と、夜景が見えるレストランに行ったことがゼロというエルフ荒川をゲストに迎え、「勝利数ゼロの競走馬」や「貯金ゼロのアラフォー女子」に密着。さらに！ハイカロリーな食べ物が大好きな出川＆伊達のために、背徳ピザ・濃厚パフェ・背脂ラーメンのプロたちが職人魂をかけハイカロリーなグルメを限りなくカロリーゼロに近づけるチャレンジ企画も！

©テレビ東京

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◆「6年間130戦ゼロ勝」の競走馬と「貯金ゼロ」のアラフォー女子の哲学とは？

競走馬の世界では20戦前後で引退するのが一般的。しかし、今回取材した馬は、デビューから6年間130戦もゼロながらに戦い続ける。連敗する中でも走り続ける理由とは？熱心なファンや愛情溢れる調教師たちに支えられ戦い続けるパドマーワト。131戦目では初勝利を掴むことができるのか？

街の人のゼロ自慢を調査する企画では、「病院で受診したことがゼロ」「20年間同じ洋服を着たことがゼロ」の方を取材する中、「貯金ゼロのアラフォー女子」に密着！彼女が１か月の給料の大半を使ってでもお金を注ぎ込む”あるもの”とは？

◆人類の夢！「ゼロカロリーチャレンジ」

ハイカロリーなグルメが大好きな出川＆伊達。そんなハイカロリーなグルメを、味はそのままで、カロリーを限りなくゼロに近づけるチャレンジ企画。「背徳ピザ」「濃厚パフェ」「背脂ラーメン」のプロ料理人たちが、「WHY？」と疑問を抱きながら参戦！チーズたっぷりな背徳グルメの代表格である「ピザ」では、ピザハットが全面協力！制作期間１か月、果たして何キロカロリーのピザが出来上がるのか？スイーツの王様「いちごパフェ」を限りなくゼロカロリーに近づけるのは、メディアにも多数出演する有名パティシエの岡田さん。出演者が「たとえカロリーが高くてもコレが食べたい！」と絶賛するパフェとは？さらに！出川＆伊達の大好物「背脂ラーメン」では、カロリーの高い背脂は封印。しかし、まさかの食材で背脂を再現…制作期間2か月、試行錯誤のその味に一同絶賛！

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≪MCコメント（出川哲朗・サンドウィッチマン伊達）≫

Q.今回印象に残った“ゼロ神さま”は？

（出川・伊達）パドマーワト！

（出川）パドちゃんのファンになっちゃった、競馬とか全然わからないけれど、あのVTRだけで好きになっちゃう

（伊達）佐賀競馬場に行きたくなりましたね。

（天の声）貯金ゼロの時は、ハシゴ酒の意味がわからないとおっしゃっていましたが？

（伊達）札幌の女の子ね、あの子にすごい密着している。お母さん来てくれて、一緒に飲んでたもんね。

（出川）最後のゼロカロリーにするのはよかった！美味しかった！

（伊達）これがこの番組の本領発揮。ピザもパフェもラーメンも、ちょっと感動しました！



Q.今後見たい“ゼロ神さま”は？

（伊達）野球が好きなので、プロ野球入ったけど１本もヒット打てないで引退した選手

（出川）泣いちゃうかもしれない

（伊達）そんな人いないのかな？一軍に上がれなくても二軍では打ってる？

（出川）見てみたいね

（伊達）あとは、たくさんメニューがある町中華屋さんで１か月注文されなかったメニュー

（出川）それは面白い！なぜだったか突き詰めていきたい！やりようがいっぱい出てきましたね！



Q.最後に出川さんから番組の見どころを！

（出川）すごい簡単に言うと、まだハッキリ方向性が見えてない（笑）今はおもちゃ箱みたいにいろんなVTRが見れる！

（伊達）入れてる最中！

（出川）これからみんなで見つけましょう！



≪番組概要≫

【タイトル】出川サンド伊達とゼロの神さま～WHY！ゼロなんですか？～

【放送日時】2026年5月6日（水）午後2時30分～3時55分

【放送局】テレビ東京

【出演者】MC：出川哲朗 伊達みきお（サンドウィッチマン）

ゲスト：那須雄登（ACEes） 荒川（エルフ）

天の声：山田ルイ53世（髭男爵）