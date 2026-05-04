強化合宿を報道陣に公開した柔道女子日本代表の阿部詩＝味の素ナショナルトレーニングセンター柔道の世界選手権（10月・バクー）女子日本代表が4日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターでの強化合宿を報道陣に公開し、52キロ級で2連覇が懸かる阿部詩（パーク24）は「ロサンゼルス五輪を想定しながら、自分の柔道をしっかりして勝ちたい」と意気込みを語った。実業団や大学、海外勢ら約300人が参加し、約3時間汗