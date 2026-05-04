「第６２回兵庫大賞典」（３日、園田）６番人気のフラフが向正面で６番手から仕掛けると、４角で先頭に立って押し切り、重賞初制覇を成し遂げた。２着は４番人気のオマツリオトコが後方２番手から馬群を縫って頭差まで迫り、３着には３番人気のサトノルフィアンが先に仕掛けて粘り込んだ。６歳になったフラフがようやく重賞のタイトルを手に入れた。３歳でＪＲＡから転入すると１２戦１１勝の快進撃を見せたが、古馬になって