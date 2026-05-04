5月4日、名古屋競馬場で行われた11R・名古屋グランプリ（Jpn2・4歳上・ダ2100m）は、松山弘平騎乗の1番人気、アウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）が勝利した。クビ差の2着に5番人気のオディロン（牡7・兵庫・森澤友貴）、3着に4番人気のハグ（牡4・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは2:15.7（重）。2番人気で川田将雅騎乗、カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）は、5着敗退。【東京大賞典】松山「上位2頭強かった」