5月4日、名古屋競馬場で行われた11R・名古屋グランプリ（Jpn2・4歳上・ダ2100m）は、松山弘平騎乗の1番人気、アウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）が勝利した。クビ差の2着に5番人気のオディロン（牡7・兵庫・森澤友貴）、3着に4番人気のハグ（牡4・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは2:15.7（重）。

2番人気で川田将雅騎乗、カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）は、5着敗退。

【東京大賞典】松山「上位2頭強かった」アウトレンジは地力見せて3着

ゴール前は息詰まる攻防

単勝1.9倍、松山弘平騎乗の1番人気、アウトレンジがゴール前の大接戦を制した。好スタートからスッと3番手へ収まり、地元勢が刻む流れを見ながら余力を残して2周目へ。勝負どころでは外から並びかけるように進出し、直線入口で力強く前を競り落として先頭に立った。そこからが真骨頂だった。後方で脚を溜めていた兵庫のオディロンが鋭く迫り、ゴール前は完全に馬体を併せる一騎打ち。互いに譲らぬ攻防のままフィニッシュへ突入し、最後はアウトレンジがわずかに先着。息詰まる攻防をねじ伏せ、際どい勝負に決着をつけた。

アウトレンジ 21戦8勝

（牡6・栗東・大久保龍志）

父：レガーロ

母：クイーンパイレーツ

母父：キングカメハメハ

馬主：寺田寿男

生産者：ノースヒルズ

【全着順】

1着 アウトレンジ 松山弘平

2着 オディロン 吉村智洋

3着 ハグ 高杉吏麒

4着 ユメノホノオ 吉原寛人

5着 カズタンジャー 川田将雅

6着 メイショウタイセツ 今井貴大

7着 ホウオウルーレット 岩田康誠

8着 エルナーニ 丸野勝虎

9着 ロードラビリンス 鮫島克駿

10着 ケルンコンサート 加藤聡一

11着 ダノンフロイデ 塚本征吾

12着 ゴールドギア 木之前葵