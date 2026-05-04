女優でタレントの森尾由美（59）が4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に生出演し、“孫活”のために心掛けていることを明かした。1994年から33年に渡って放送されている同局（現在はCSフジテレビTWOで放送）「はやく起きた朝は…」で共演する松居直美、磯野貴理子と出演。元気を維持する秘訣を聞かれると「孫活を楽しむ」ことだと話した。2022年、長女が第1子となる女児を出産し“おばあちゃん”になった