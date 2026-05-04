◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が、試合後の囲み取材を約２０秒で切り上げた。「今後、自分の中で磨いてくれればいいと思います」と門別へ発信した後、初回マウンドに行った意図を問われ「また明日、ニューゲームですね」と語るにとどめた。初回に前川の適時二塁打で３点を先制。しかし、直後に今季初登板初先発の左腕が崩れた。細川の３ランなど一挙４失点で逆転を許し、