4月11日（土）に開幕した2026年度春季関東大学バレーボールリーグ戦。男子1部は全11試合中6試合を消化し、前半戦を終えた。ここで前半戦を現在の順位と共に振り返る。 首位は6戦全勝、失セット2と安定した戦いを見せる中央大学。サーブレシーブ成功率1位の主将・土井柊汰を中心とした守備と、アタック決定率や決定本数、総得点のランキングで上位に名を連ねる尾藤大輝を軸とした攻撃が強みと