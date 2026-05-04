世界最大の半導体ファウンドリー（委託生産）企業の台湾TSMCが次世代半導体生産に向けた大規模な用地開発プロジェクトを再開する。プロジェクトにブレーキがかかってから3年ぶりの復活だ。経済日報など台湾メディアは4日、台湾北部の竜潭科学団地第3期拡張建設プロジェクトが再び推進されていると報道した。TSMCは当初、この用地に次世代ナノプロセス半導体工場（ファブ）を建設し、2027年から量産を開始する計画だったが、住民ら