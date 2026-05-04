メ～テレ（名古屋テレビ） 9月から始まるアジア競技大会で、「クリケット」が行われる愛知県日進市の会場を大村知事が視察しました。 日進市の口論義運動公園野球場は、アジア競技大会の「クリケット」の会場として芝の張り替えなどが進められてきました。4日は大村知事が場内を視察し、センターピッチでボールを弾ませるなどして整備の状況を確認しました。 「クリケット」は平たいバットでボӦ