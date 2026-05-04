男子プロバスケットリーグＢリーグは４日、都内で７日から始まるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見を行った。東地区優勝でＣＳ連覇を目指す宇都宮は比江島慎が参加。「チームとしては（ＣＳ）２連覇をしたことがない。新たに歴史を作りたい。ファンの皆さんの応援を力に頑張っていきたい」と意気込みを語った。宇都宮は昨季と大きくメンバーを変えず、比江島やＤ・Ｊニュービルらが活躍し、東地区３連覇を達成。今年３月には