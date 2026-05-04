GRヤリスの進化と共に新たな特別仕様車が登場！2026年モデルへと進化したトヨタ「26式 GRヤリス」が、2026年4月6日に発売されました。2020年の初代登場以来、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げて進化を続けてきた同車ですが、26式ではステアリングやEPS、タイヤなど、走りの根幹に関わる部分へさらに手が加えられています。【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく登場”のトヨタ新「スポーツカ