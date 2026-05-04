共同記者発表を終え、握手する高市首相（左）とオーストラリアのアルバニージー首相。経済安全保障協力に関する共同宣言を発表した＝4日、キャンベラ（共同）【キャンベラ共同】高市早苗首相とオーストラリアのアルバニージー首相は4日（日本時間同）、防衛・安全保障協力に関する首脳声明を発表した。「インテリジェンス協力」や「防衛能力向上に向けた共同開発・生産」など優先的に取り組む7項目を明記した。他に、「新たな