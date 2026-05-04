カジキです!!インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験をもとに、インテリアの法則や、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。インテリアの世界は、空前のモダンブームです。右を見てもモダン、左を見てもモダン、モダンモダンモダンモダン、ちくしょうモダンばかりではないか。ならばモダンスタイルを作ればトレンディなのだろうと、部屋作り