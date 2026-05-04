◇MLB ヤンキース11-3オリオールズ(日本時間4日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースのアーロン･ジャッジ選手が3回に13号を記録しました。同点で迎えた3回、1アウト2塁の場面で、ジャッジ選手が2球目の甘めのカーブを捉えます。外野手がジャンプで捕球を試みるも、頭を越えスタンドイン。ホワイトソックスの村上宗隆選手に並ぶ13号となりました。13号は今季MLBトップ。ジャッジ選手は昨季はア・リーグでマリナーズのカル・ローリー選