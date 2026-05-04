元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「5/13にフルオーケストラコンサートを開催します」と書き出した柏木。「池袋芸術劇場大ホールにて」と伝えて純白のドレス姿をアップした。「AKBの楽曲やソロの楽曲を素敵な演奏とともにお届けします」と紹介。「各種プレイガイドにて先着受付中ですのでぜひ！お待ちしております」と添えた。ファンからは「白由紀姫！