◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）女子バレーボール日本代表の山田二千華（にちか・ＮＥＣ川崎）が始球式を務めた。１８４センチの高身長から投げた山なりのボールは、６２キロを計測。捕手のミットにノーバウンドで届くストライク投球に場内は拍手に包まれた。この日、初めて野球ボールを触ったというが、「緊張していたけど、肩には自信があった。ノーバウンドで届いたらいいなと思っていたのでよ