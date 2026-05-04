7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、5日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』衝撃の身近な危険スペシャル」（毎週火曜後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】再現VTRでは熱演！スタジオにも登場する富田鈴花スタジオでは、ゲストの仰天トークを紹介する。藤原は、新人マネージャーの運転する車でなにわ男子の取材現場へ。しかし、新人だけに道に詳しくない様子で、入るスタジオを迷いながら地下へ向