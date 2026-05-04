◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月4日バンテリンドーム）阪神の前川右京外野手（22）が初回満塁の好機で走者一掃の適時二塁打を放った。2死満塁で迎えた第1打席。中日・中西のフォークを捉えて右中間への適時二塁打で3人の走者が生還を果たした。智弁和歌山出身の中西とは21年夏の甲子園決勝で「智弁対決」として激突。当時は中西から2打数2安打しながらも、自身が属した智弁学園は敗戦。悔しい準優勝に終わっていた