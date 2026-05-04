【モデルプレス＝2026/05/04】元AKB48の柏木由紀が5月3日、自身のInstagramを更新。白のワンショルダードレス姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】34歳元AKB人気メン「女神のよう」美肩際立つ純白ドレス姿◆柏木由紀、ワンショルドレス姿公開柏木は「5／13にフルオーケストラコンサートを 開催します」とつづり、写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめ、左肩に大きな飾りがある、白のワンショルダーのアシンメトリードレス姿で