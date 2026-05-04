柏木由紀、白のワンショルドレスで美肩際立つ「女神のよう」「さすがのスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】元AKB48の柏木由紀が5月3日、自身のInstagramを更新。白のワンショルダードレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】34歳元AKB人気メン「女神のよう」美肩際立つ純白ドレス姿
柏木は「5／13にフルオーケストラコンサートを 開催します」とつづり、写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめ、左肩に大きな飾りがある、白のワンショルダーのアシンメトリードレス姿で、美しい肩のラインを披露している。
この投稿には「天使みたい」「ドレス似合っていて素敵」「とても綺麗」「女神のよう」「さすがのスタイル」「ドレスアップ姿最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB人気メン「女神のよう」美肩際立つ純白ドレス姿
◆柏木由紀、ワンショルドレス姿公開
柏木は「5／13にフルオーケストラコンサートを 開催します」とつづり、写真を投稿。髪の毛を後ろでまとめ、左肩に大きな飾りがある、白のワンショルダーのアシンメトリードレス姿で、美しい肩のラインを披露している。
◆柏木由紀の投稿に反響
この投稿には「天使みたい」「ドレス似合っていて素敵」「とても綺麗」「女神のよう」「さすがのスタイル」「ドレスアップ姿最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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