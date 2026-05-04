【第11話1】 5月2日 公開 第11話1を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月2日、石川ヒロヂ氏によるマンガ「こんなの全然エロくない！」第11話1「交渉の兆候1」をヤンマガWebにて公開した。 第11話1では、キスをした後、ナカバのことばかりを考えて仕事に手がつかないキキ。次のデートで関係を持つべく思いを募らせていく。 「こんなの全然エロくない！」のページ