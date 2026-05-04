ボーイズグループBIGBANGのG-DRAGONが、マカオ公演で人種差別および不適切な文言が含まれた衣装を着用し、物議を醸しているなか、所属事務所が公式に謝罪した。去る5月2日、G-DRAGONはマカオのアウトドア・パフォーマンス・ベニューで開催された音楽フェスティバル「K-SPARK IN MACAU」のステージに立ち、華やかなパフォーマンスを披露し、観客の歓声を引き出した。【写真】G-DRAGONの“中指”写真が話題しかし、公演直後、ネット