【モデルプレス＝2026/05/04】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式Instagramストーリーズが、5月4日までに更新された。雰囲気を変えたモノトーンのコーディネートの4人の姿に、反響が寄せられている。【写真】バズリ中の純烈弟分「印象が全然違う」オフ感満載のメガネ×黒コーデ姿◆モナキ、雰囲気変えたモノトーンコーデ公開投稿では、海をバックに手すりにもたれ、談笑しながら笑