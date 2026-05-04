テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）の4日放送で、4月28日に急病のため73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんについてのニュースを伝えた。公式サイトで発表された夫で俳優の中村雅俊（75）のコメントに、「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません」というくだりがあったことについて問われたコメ