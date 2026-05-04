東海地方で活躍した気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが３日、亡くなったことが４日、分かった。５６歳の若さだった。所属事務所が発表した。事務所発表によると、吉田さんは４月１７日に東海テレビの番組に出演した後に倒れ、意識不明となったとあり、「意識不明のまま帰らぬ人となりました事をご報告いたします」と記されている。「あまりに突然の訃報に、所属タレント・スタッフ一同、未だ信じがたい思いでおります」