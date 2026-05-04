表彰台で満面の笑みを浮かべるJCRの3人。左から2位の長瀬智也、優勝した西田 裕、3位の伊藤 毅ロックバンド「Kode Talkers」のボーカル&ギターとして活動する長瀬智也が4月19日、茨城県の筑波サーキットで行なわれたMCFAJ（全日本モーターサイクルクラブ連盟）主催の「2026 クラブマンロードレース第1戦」に出場した。アメリカのビンテージバイクによるロードレースの団体A.V.C.C（アメリカン・ビンテージ・コンペティション・